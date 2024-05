DiaSorin, utile stabile nel 1° trimestre. Guidance confermata

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 289 milioni di euro, in linea con il 1° trimestre 2023 as reported. A parità di perimetro ed escludendo il business COVID, i ricavi sono cresciuti del 7% a tassi di cambio costanti rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, posizionandosi nella parte alta della guidance per l'esercizio 2024. Tale incremento è principalmente attribuibile all'ottima performance del business di immunodiagnostica, così come alla crescita di fatturato delle altre tecnologie. Il businessha totalizzato 9 milioni di euro, in riduzione come da attese del -59% (a tassi di cambio correnti e costanti) rispetto al 1° trimestre 2023.L'è stato di 97 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 34%, in linea con il 1° trimestre 2023. L'è stato di 59 milioni di euro, incidenza sui ricavi pari al 20%, in linea con quanto registrato nel 1° trimestre 2023.L'consolidato è pari a -749 milioni di euro (-776 milioni al 31 dicembre 2023). La variazione, pari a +28 milioni, è principalmente imputabile alla generazione di cassa operativa nel 1° trimestre 2024. Ilè pari a 42 milioni di euro al 31 marzo 2024 (28 milioni al 31 marzo 2023). Parte della variazione rispetto all'esercizio precedente è attribuibile alla presenza di fenomeni non ricorrenti che avevano caratterizzato il 1° trimestre del 2023.Diasorin conferma laper l'esercizio 2024: ricavi ex Covid in crescita tra +5% e +7% (ricavi COVID pari a circa 30 milioni di euro), EBITDA Adjusted Margin a circa 32%-33%.