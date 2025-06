Borse europee e Piazza Affari caute: si guarda a inflazione USA

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Unipol

A2A

STMicroelectronics

Nexi

Saipem

DiaSorin

Tenaris

LU-VE Group

Alerion Clean Power

Sanlorenzo

Ferretti

Technoprobe

Newlat Food

Cementir

D'Amico

(Teleborsa) -, dopo la notizia dell'ormai "scontato" accordo commerciale raggiunto da USA e Cina. In una mattinata povera di spunti sul fronte macroeconomico,in uscita nel pomeriggio, che verrà letto in coppia con i dati occupazionali, dando la direzione ai membri del FOMC sulle prossime mosse di politica monetaria.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,143. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,51%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,38%.senza slancio, che negozia con un +0,08%,è stabile, riportando un moderato +0,06%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.177 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 42.665 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,04%); sulla stessa linea, senza direzione il(0%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,33%),(+0,98%),(+0,74%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,41%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,3%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.del FTSE MidCap,(+3,35%),(+2,92%),(+2,74%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,21%.