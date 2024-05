Ferrari e Brunello Cucinelli in calo dopo giudizio Jefferies

Ferrari

(Teleborsa) -per i titoli, che sono tra i peggiori del FTSE MIB, dopo cheha avviato la copertura con. Le due società italiane fanno parte dei "Magnifici 3" dell'extralusso europeo assieme a(rating "Buy"), secondo gli analisti, in quanto sono riusciti a mantenere vendite "costantemente forti" in un contesto economico incerto e la loro valutazione è ancora "brillante" rispetto ai concorrenti.Secondo Jefferies, Hermes, Ferrari e Brunello Cucinelli si sono dimostratiin un periodo di incertezza della domanda, in quanto beneficiano di una minore esposizione nei confronti dei consumatori "aspirazionali".Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 370,3 e successiva a quota 366,8. Resistenza a 379,3.Si muove verso il basso, che si posiziona a, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 95,3 e successiva a quota 94,9. Resistenza a 97,3.