Borse europee deboli. Tiene Piazza Affari

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, mentreresiste grazie alla performance dei titoli bancari e alle buone trimestrali di alcune big, come i conti di Snam.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.385,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,04%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,27%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,20%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,44%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 37.685 punti.di Milano, troviamo(+3,17%),(+2,95%),(+1,86%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.Tentenna, che cede lo 0,83%.di Milano,(+3,77%),(+3,54%),(+2,85%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'11,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,20%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.