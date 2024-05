Lucisano Media Group sale al 100% di Goodwind

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha comunicato che la controllata Italian International Cinema (IIC), attiva nell'esercizio di sale Multiplex, in ottica di semplificazione della struttura del gruppo ha perfezionato l'acquisto del 50% delle quote della, già partecipata da IIC in identica percentuale, diventandone cosìGoodwind hacon 6 schermi fino al 19 giugno 2023, quando - a fronte delle numerose complessità gestionali intervenute e della non più persistente economicità dell'operazione - è stato definitivamente risolto il contratto di affitto della multisala.L'acquisto, didal punto di vista economico-patrimoniale, è avvenuto a un prezzo sostanzialmente in linea con la rispettiva frazione di patrimonio netto della partecipata al 31 dicembre 2023.