Piazza Affari, i dividendi del 20 maggio 2024

A2A

ALA

Amplifon

Anima Holding

Ariston Holding

Azimut

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Monte Paschi Siena

Banca Popolare Sondrio

Bper

Brunello Cucinelli

Caltagirone

Caltagirone Editore

Cellularline

Cementir Holding

Cofle

De'Longhi

Diasorin

El.En

Enervit

ENI

ERG

Fila

Finecobank

Generali

Illimity Bank

Ilpra

Immsi

Industrie De Nora

Interpump Group

Intesa Sanpaolo

Inwit

Irce

Italgas

Italian Exhibition Group

Lottomatica Group

Lucisano Media Group

Marr

Mediobanca

Moncler

Mondadori

Omer

Rai Way

Recordati

Reply

RES

Revo Insurance

Salvatore Ferragamo

Sanlorenzo

Saras

Sbe-Varvit

Sicily By Car

Technogym

Tenaris

The Italian Sea Group

Txt E-Solutions

Unipol

Unipolsai

Webuild

Webuild Rsp

Wiit

(Teleborsa) - il 20 maggio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001233417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0958 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005446700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004056880Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,29 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004998065Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: NL0015000N33Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003261697Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001031084Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,55 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005508921Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000784196Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,56 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000066123Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004764699Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,91 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003127930Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001472171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005244618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,087 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: NL0013995087Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005465619Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003115950Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,67 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003492391Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,15 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005453250Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004356751Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,23 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001157020Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004967292Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000072170Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,69 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,28 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005359192Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2488 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005359101Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001413837Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,025 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005186371Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,123 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001078911Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,32 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,152 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005090300Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,48 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001077780Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005211237Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,352 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003411417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005541336Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004522162Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003428445Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000062957Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,51 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004965148Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,15 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001469383Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005453748Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005054967Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3222 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,63 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005282865Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005543613Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005513202Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,084 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004712375Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003549422Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0000433307Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005568461Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,18 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005556581Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005162406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: LU2598331598Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 USDData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005439085Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,37 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0001454435Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004810054Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0004827447Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,165 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003865570Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,071 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0003865588Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,824 EURData di pagamento: 22/05/2024ISIN: IT0005440893Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 22/05/2024