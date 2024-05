Terna, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo complessivo di 33,96 centesimi

Terna

(Teleborsa) - L'di, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato unper l'intero esercizio 2023 pari a 33,96 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2022, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione di 22,50 centesimi di euro per azione, asul dividendo di 11,46 cente imi di euro già posto in pagamento dal 22 novembre 2023. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2024 con data stacco coincidente con il 24 giugno 2024 della cedola n. 40 (record date: 25 giugno 2024).I soci hanno anche approvato il nuovo piano "", hanno autorizzato il CdA all'acquisto e alla successiva disposizione diper un massimo di 1,6 milioni di azioni ordinarie (rappresentative dello 0,08% circa del capitale sociale e un esborso complessivo fino a 8 milioni di euro) e deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica die sui compensi corrisposti (con via libera anche alla seconda sezione).