Terna: Di Foggia, risultati solidi ci consentono di confermare la guidance

Terna

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2025 "con risultati forti, nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico sempre più complesso e sfidante" che "ci consentono di confermare la guidance per l'intero 2025". Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di, durante la presentazione dei risultati del primo semestre dell'anno che hanno mostrato investimenti record.Terna, ha aggiunto Di Foggia, è. Questo consentirà l'integrazione delle fonti rinnovabili, lo sviluppo della rete e il rafforzamento delle interconnessioni con i paesi esteri. "Questi sforzi miglioreranno la sicurezza e la resilienza del sistema elettrico, permettendo il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei e garantendo la stabilità del sistema"."Il sistema elettrico europeo è complesso, ha detto ancora la top manager rispondendo a una domanda sul rischio blackout come accaduto in Spagna, e l'Italia ne rappresenta una componente fondamentale. Sebbene non sia possibile eliminare completamente ogni rischio,, grazie agli investimenti realizzati da Terna negli ultimi anni per rafforzarne la sicurezza".