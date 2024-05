Tweppy acquista il 100% di Syncrogest per 740 mila euro

Tweppy

(Teleborsa) -(ex Casasold), società quotata su Euronext Growth Milan e operante nei servizi di ristrutturazione immobiliare, ha sottoscritto un. Si tratta di una società attiva nello sviluppo e commercializzazione di una piattaforma SaaS (Software as a Service), denominata Syncrogest, per la fornitura di servizi di ottimizzazione e controllo dei processi aziendali delle imprese che consente, più in particolare, la gestione integrata dei processi di assistenza tecnica.Al 31 dicembre 2023 Syncrogest registrapari a 262.438 euro; unpari a 66.741,76 euro (25,43% dei ricavi); un attivo pari a 257.637 euro e una posizione finanziaria netta pari a 119.378 euro ().Grazie all'acquisizione, Tweppy avrà a disposizione unainnovativa, dedicata ai nuovi segmenti di mercato legati alla digitalizzazione dei processi aziendali, che potrà godere, a seguito dell'integrazione di processi aziendali, di significative sinergie legate all'ottimizzazione delle strutture, si legge in una nota.L'accordo prevede l'acquisto della totalità del capitale sociale di Syncrogest dagliValerio Giacomelli (titolare del 70% del capitale sociale di Syncrogest), Silvia Canova (titolare del 20%) e Syncronika S.r.l. (titolare del 10%).Ilper l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Syncrogest è pari a. La Società utilizzerà mezzi propri per far fronte al pagamento del corrispettivo. Il closing è previsto entro fine maggio 2024.