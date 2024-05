Ue, Gentiloni: "Da qui al 2030 servono 620 miliardi l'anno per transizione"

(Teleborsa) - Sè la stima della Dome riferito dal commissario europeo all'Economiapenso che non dobbiamo fare nessuna di queste due cose, perché indubbiamente larghissima parte", ha detto."C'è una grande discussione a livello di Unione europea sull'unione dei mercati dei capitali, su come funziona il nostro mercato dei capitali, su come lo possiamo rafforzare", ha proseguito Gentiloni. "È certamente al centro delle preoccupazioni dei governi e delle istituzioni europee e altrettanto certamente il contributo fondamentale a, ha aggiunto.Il calo del 15,5% delle emessioni nell'Unione europea nel 2023 rispetto al 2022 "è significativo", ha detto ancora l'Eurocommissario, osservando che l'installazione di capacità solare nell'Ue "è stata pari a 56 Gigawatt, il quantitativo di 56 centrali nucleari". L'idea di mettere in campo nuovi strumenti comuni europei per finanziare la transizione "non può essere tralasciata". Senza questa soluzione "noi parteciperemo alla competizione globale per la transizione climatica,ha concluso.