Europa, emissioni record di bond ESG. Germania in testa

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’anno, le emissioni di obbligazioni sovrane verdi nell’Eurozona sono cresciute arispetto ai 42 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.con le obbligazioni a lungo termine (scadenza originaria di oltre 10 anni) che continuano a rappresentare il segmento preferito (quasi il 70% di tutti i green bond emessi), commentache ha aumentato il volume delle obbligazioni verdi in circolazione di 17,5 miliardi di euro (leggermente più rispetto al 2023: 17,25 miliardi di euro). La Germania rafforza la sua posizione come emittente più attivo nell’area dell’euro. Ciò significa che la Germania rimane l’emittente più attivo di obbligazioni sovrane verdi nella zona euro. In totale, il volume delle obbligazioni verdi in circolazione supera ora i 73 miliardi di euro, leggermente superiore a quello della Francia. Attualmente ci sono otto obbligazioni verdi e per i prossimi anni è stata annunciata un’ulteriore espansione per creare una curva dei rendimenti verde completa.In generale, da notare che rispetto a un anno fa si è registrato un leggero calo del greenium (il premio delle obbligazioni verdi rispetto a quelle tradizionali). Ad esempio, le obbligazioni tedesche hanno un greenium compreso tra 0 e 1 punti base (ad eccezione del green bond con scadenza 2025).Nell'ultimo anno è stato emesso a livello globale un volume di 92 miliardi di dollari di nuove obbligazioni sovrane ESG, un incremento rispetto ai 75 miliardi dell’anno scorso. La quota di obbligazioni verdi è attualmente al 73%. Nell’insieme, si prevede un aumento piuttosto incisivo pari a 101 miliardi di dollari, rispetto al 2023.L'Europa rimane la regione più importante per il mercato globale delle obbligazioni sovrane ESG. Tuttavia, i Paesi dell'Asia/Pacifico hanno recuperato notevolmente terreno. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il Giappone ha emesso nuovi green bond nel 2024, per questo motivo lo yen giapponese è diventato una valuta importante per le emissioni sovrane ESG.