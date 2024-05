Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/05/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Punta con decisione al rialzo la performance del petrolio quotato all'ICE di Londra, con una variazione percentuale dello 0,83%.

Lo studio del greggio presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 82,74. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 84,15. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 82,04.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)