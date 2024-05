Casa Green 2050: il futuro è dietro l'angolo

(Teleborsa) - "La sfida che viene posta dalla, che declina poi il Green Deal europeo, è una sfida che, apparentemente, ci vede alle prese con una data distante da noi: nel 2050 dovremmo avere un patrimonio completamente decarbonizzato. In realtà,l'angolo se consideriamo i tempi necessariamente lunghi della trasformazione e il fatto che abbiamo in questi anni sostenuto con misure di natura assolutamente straordinarie il settore delle costruzioni". E' quanto sottolinea, Presidente del Comitato scientifico di"Noi dobbiamotenendo conto, da un lato, dell'aumento della produttività, cioé dellacon prodotti e servizi meno costosi e più capaci di venire incontro ad un ceto medio, e d'altro lato, di riuscire a raggiungere, che magari non saranno del 110%, ma saranno comunque degli incentivi significativi, in modo da colmare la differenza che ancora si pone"."Se consideriamo la prospettiva del 2050 e- parliamo di milioni di unità immobiliari che dovranno essere oggetto di trasformazione - noi dobbiamo porci anche la prospettiva 'virtuosa' di, di economie di apprendimento che ci permetteranno di vedere sempre più questo come une sempre meno come un'area assistita dallo Stato"."L'obiettivo potrebbe essere proprio quello, da un punto di vista delle politiche economiche, di immaginare una, cioè della trasformazione profonda, rispetto al sostegno pubblico, proprio in virtù di un progressivo, sia in termini di servizi, che di produzione, rispetto all'esigenza di unache, come si è visto anche questa mattina nelle prime interlocuzioni qui a REbuild, è estremamente, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dei nuovi edifici rispetto a questi obiettivi che consideriamo prioritari da un punto di vista collettivo".