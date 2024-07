WWF Italia: presentato studio sulla decarbonizzazione del settore siderurgico

(Teleborsa) -ha presentato oggi via Zoom un nuovo, commissionato all'. Il report identificaper ridurre lenella produzione di, coinvolgendo imprese e istituzioni nella transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.Alla presentazione hanno partecipato, responsabile Clima ed Energia di WWF Italia, e i professoridell'Università di Trieste."Non è semplice decarbonizzare i settori 'hard to abate'," ha dichiarato. "La sfida è nella capacità di governo e industria di gestire la complessità. Lo studio considera azioni a breve e medio-lungo termine per mitigare le emissioni di gas serra."Nel corso della presentazione odierna, i relatori hanno descritto per ognuno degli scenari individuati – conservativo, prospettico e auspicabile – ilutilizzabili, le riduzioni complessive di gas climalteranti, gli investimenti richiesti e i livelli occupazionali generabili.Loprevede lae l'implementazione dellanei processi esistenti. Questo scenariocon unannui e un impiego di 42.600 addetti nel settore siderurgico e circa 4.000 nel settore delle rinnovabili.Lointroduce modifiche sostanziali come la, con cattura e conversione della CO2. Prevede una, richiedendo investimenti annuali dinel settore siderurgico e circa 5.000 nelle rinnovabili.Loutilizza lasostituendo completamente i combustibili fossili con fonti rinnovabili. Questo scenario, con unain investimenti e impiega 39.400 addetti nel settore siderurgico e oltre 12.000 nel settore delle rinnovabili.Lo studio del WWF Italia offre una roadmap per la decarbonizzazione del settore siderurgico italiano, evidenziando le tecnologie e gli investimenti necessari per