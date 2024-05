Commercialisti, ecco le nuove opportunità finanziarie per le Pmi

(Teleborsa) - "Lecompetono in un contesto dove giocano i grandi player globali: se non dimostrano di essere più innovative e flessibili è difficile che emergano. Il ruolo dei consulenti è far recepire che non tutti possono sostenere l'innovazione con il proprio patrimonio; per progetti che hannoo che necessitano di più risorse è opportuno pensare a un mix tra finanza tradizionale e finanza alternativa. L'innovazione deve essere al centro della strategia, ma oltre a identificare qual è l'iniziativa concreta da portare avanti bisogna capire come finanziarla". Lo afferma, presentando il convegno "", promosso dalla Commissione Finanza e Mercati Finanziari dell’Odcec di Napoli, presieduta da Alessia Fulgeri e Giulia Simone, che si terrà"L'evento offre l’opportunità per le Pmi - sottolinea- di illustrare le nuove prospettive finanziarie e di accedere a strumenti innovativi, alternativi al mercato ordinario bancario, nonché sui network esistenti, che possono favorire la crescita e lo sviluppo. Poi, con la tavola rotonda interattiva, ci sarà un confronto diretto e la condivisione di esperienze, nel contesto di un sistema finanziario in rapida evoluzione".Nel corso dei lavori, parlerà dell'ecosistema diche supporta le piccole e medie imprese nell'accesso ai mercati dei capitali privati e pubblici. Sono i professionisti che accompagneranno le Pmi nel consolidamento dei propri piani di sviluppo attraverso l'accesso ai mercati dei capitali, fornendo strumenti manageriali per accelerare il cambiamento organizzativo e servizi di finanza innovativa per reperire capitali destinati alla crescita, alla formazione e alla visibilità., porterà la testimonianza una realtà napoletana che ha raggiunto importanti traguardi come l'ingresso a Piazza Affari. Durante il suo intervento, verranno condivisi il, le difficoltà superate, le nuove sfide affrontate e le soddisfazioni ottenute attraverso il suono della tradizionale "campanella" della Borsa Italiana.parlerà degli strumenti di finanza alternativa per il sostegno alla crescita delle Pmi. Dopo le presentazioni degli strumenti di finanza innovativa, seguirà una tavola rotonda, moderata da(First Tax & Legal) a cui interverranno(presidente dell’Associazione Italiana Rating Advisory) e(Commissione Finanza e Mercati Finanziari dell’Odcec di Napoli).