Commercialisti, innovazione e finanza aziendale: a Napoli tavolo di confronto per le PMI

(Teleborsa) -riuniti in un fondamentale e consolidato ‘per analizzare le attuali dinamiche della finanza aziendale e dei mercati finanziari: appuntamentoa Palazzo Calabritto in occasione del “Forum Finanza & Pmi 2024 - Strategia, Innovazione e Finanza: nuovi modelli di business per le Pmi”, organizzato dall'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) in collaborazione con l'AIDC Napoli e l'Ordine dei Dottori Commercialisti diConcentrandosi soprattutto sulle Piccole e Medie Imprese del Centro-Sud Italia, l'attenzione si focalizzerà sulle profonde innovazioni che stanno rivoluzionando il panorama economico.Come sottolineato da, presidente AIRA, l'attuale sfida per la governance aziendale è quella di ridefinire il proprio modello di business per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Strategia, innovazione e finanza emergono come i cardini su cui basare azioni decisive, considerando il contesto altamente competitivo dei mercati globali. In parallelo, il ruolo cruciale del financial advisor nel supportare il top management nell'ideare strategie di crescita e sviluppo aziendale è sempre più riconosciuto.Durante la Tavola rotonda, saranno affrontate tematiche cruciali come il cL'attenzione sarà posta sulle opportunità derivanti dalla collaborazione tra start-up innovative e imprese consolidate, delineando scenari di crescita sinergica.L'incontrosu temi vitali per il futuro dell'impresa e dell'economia locale e nazionale. Si pongono così le basi per strategie innovative e resilienti, in grado di affrontare le sfide del mercato contemporaneo con determinazione e successo.Introdurranno i lavori Eraldo Turi (presidente Odcec di Napoli), Antonio Repaci (consigliere nazionale dei commercialisti delegato all’Area Finanza Aziendale), Giuseppe Puttini (coordinatore dell’Osservatorio Mercato dei Capitali del Cndcec e consigliere dell’Odcec di Napoli), Pier Paolo Baretta (assessore al Bilancio del Comune di Napoli), Alfredo Ruosi (presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Napoli).Interverranno al dibattito, moderato da MLorenzo Coletta (responsabile Special Deal e Finanza Innovativa Mediocredito Centrale) Alessandro Lenoci (direttore commerciale imprese direzione regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo), Salvatore Saulino (responsabile business corporate region sud Unicredit), Gennaro Allaria (direttore territoriale corporate banking sud BNL - Gruppo BNP Paribas), Michelangelo Conte (responsabile direzione territoriale imprese e private sud ovest Banca Monte dei Paschi di Siena), Giuseppe Boscaino (responsabile mercato corporate centro sud Banco Bpm), Salvatore Pulignano (direttore regionale Campania, Puglia e Basilicata Bper Banca), Mario Crosta (direttore generale Banca di Credito Popolare), Anna Marucci (head of debt and funds listing Italy Borsa Italiana Euronext Group), Cristian Tosti Guerra (team manager Emilia Romagna, Marche, Umbria Azimut Capital Management SGR), Antonio Cesarano (chief global strategist Intermonte Sim), Francesco Campanella (ordinario di Finanza Aziendale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Enrico Sobacchi (director - head of business development Anteos Capital Advisors) e Vincenzo Vitale (presidente CdA Start-up innovativa SEI Ventures).Le conclusioni saranno affidate ad A