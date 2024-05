Cooperazione internazionale, ENEA partecipa a Codeway Expo 2024

(Teleborsa) -partecipa alla fiera della cooperazione internazionalecon i progetti per la riforestazione urbana (AIRFRESH), per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sugli habitat marini e costieri (Atlas of Marine-Coastal Habitat) e per lo sviluppo delle capacità dei ricercatori cubani nella mappatura degli habitat marini mediante telerilevamento (ECOATLAS).Appuntamento allada mercoledì 15 a venerdì 17 maggio allo stand D5 - padiglione 8.Inoltre, domani 15 maggio, si svolgerà l’evento La riforestazione urbana come strumento di sostenibilità da esportare nei paesi in via di sviluppo: esperienze maturate nell’ambito del progetto AIRFRESH, a cura di, responsabile ENEA del Trasferimento tecnologico verso i Paesi in Via di Sviluppo in ambito cambiamento climatico (Project hub, ore 12-13)