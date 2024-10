Eventi e scadenze del 9 ottobre 2024

Sabato 05/10/2024

Lunedì 07/10/2024

Martedì 08/10/2024

Mercoledì 09/10/2024

(Teleborsa) -- Evento promosso da da ABI e ACRI con FEDuF, assieme alle banche italiane. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO- L'8ª edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi riguardanti Tecnologia e Finanza Digitale, Criptoattività e Finanza Sostenibile. CONSOB partecipa quale membro IOSCO- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Viaggia con la Banca d’Italia a Perugia per saperne di più su economia e finanza- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento mondiale di riferimento per le tecnologie del solare termico a concentrazione. La presidenza di questa trentesima edizione è affidata a ENEA. Interverranno, tra gli altri, il presidente ENEA, Gilberto Dialuce e il direttore generale, Giorgio Graditi- Centro Congressi La Nuvola, Roma - L'evento, in collaborazione con Leonardo, ospiterà alti funzionari di governo, dirigenti di alto livello e leader del settore provenienti dall'Europa e da tutto il mondo. Tra i relatori, il Presidente e il CEO e DG di Leonardo, il DG di ACN e il CEO e DG di RFI- Allianz MICO, Milano - Evento di rilevante importanza, dedicato al mondo fintech a livello internazionale. Il summit, "Smells like fintech spirit", organizzato da Fintech District, riunirà startup, investitori, e leader del settore per discutere le ultime innovazioni e tendenze nei servizi finanziari- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Rimini Expo Centre - 61ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo- Renewables 2024 è il rapporto annuale dell'IEA (International Energy Agency) che offre previsioni e analisi aggiornate sul settore delle energie rinnovabili, esplorando sfide e ostacoli alla crescita. Include anche un capitolo speciale sui combustibili rinnovabili- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'occupazione, della politica sociale e della salute- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Ancona - Riunione ministeriale Salute08:30 -- Aula della Commissione Ambiente della Camera - Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, svolgono l'audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin09:30 -- Milano - L'evento "Verso Industria 5.0 tra nuove competenze e mestieri dimenticati" organizzato da Il Sole 24 Ore, esplorerà i futuri scenari del lavoro con la partecipazione di ministri, manager ed esperti, focalizzandosi sui cambiamenti tecnologici e le nuove competenze richieste. Tra gli interventi, i ministri Locatelli e Calderone15:00 -- In Streaming - Conferenza stampa di presentazione della prossima XII edizione della "Maker Faire Rome – The European Edition", promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma15:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto- Borsa di Seoul chiusa per festività