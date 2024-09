ENEA partecipa al Big Science Business Forum 2024 a Trieste

(Teleborsa) -è presente al, giunto alla terza edizione dopo le precedenti tenutesi a. Ilè un congresso orientato al business, incentrato sulla tecnologia e con l'obiettivo di essere il principale punto di incontro tra le infrastrutture di ricerca europee, le aziende internazionali leader dei settori industriali di alta tecnologia e innovazione e le piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico.L'evento è promosso dallequali CERN, ESA, ESO, ESS, ESRF, European XFEL, FAIR, F4E, ILL e SKAO, con il supporto di PERIIA, la rete paneuropea di ILO - Industry Liaison Officers nazionali, ed è ospitato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con ILO Network Italia, composto da rappresentanti di CNR, ENEA, INAF e INFN, di Area Science Park di Trieste, di PromoTurismo FVG. I settori di ricerca che coinvolgono le organizzazioni internazionali della Big Science (BSOs) e quelle affiliate (ABSOs) vanno dalla fusione nucleare agli osservatori e telescopi spaziali; dagli acceleratori di particelle alle infrastrutture laser fino alla ricerca nello spazio.L'ENEA è tra gli organizzatori del BSBF2024 a Trieste, facendo parte del ILO Network Italia, e svolge il ruolo di coordinamento delle attività connesse al BSBF, assegnato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra ENEA e Regione FVG.Il forum aprirà ile gli eventi collaterali promossi da enti internazionali e Istituzioni esterne al BSBF e chiuderà il 4 ottobre con le visite ai centri di ricerca presenti nel territorio tra Italia e Slovenia. Il: 6 sessioni plenarie che vedranno come protagonisti istituzioni, mondo della scienza e rappresentanti delle 10 Big Science Organisations e dell’industria nazionale e internazionale, 16 sessioni paralleleche approfondiranno gli aspetti tecnici e i metodi per aumentare il coinvolgimento delle industrie nel mondo della Big Science, a partire da quelle provenienti dall’Europa Centro Orientale. E’ prevista la partecipazione di oltre 80 speakers, provenienti da tutta Europa e la prenotazione per le visite presso alcuni centri di ricerca, è già aperta.E' previsto l'intervento del, alla sessione plenaria del 2 ottobre. Inoltre, il DTT - Divertor Tokamak Test facility, in costruzione presso il centro ENEA di Frascati, è stato selezionato in quanto organizzazione affiliata al BSBF, e il Presidente DTT Romanelli lo presenterà in una sessione parallela dedicata alle organizzazioni affiliate il 2 ottobre.