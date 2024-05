Nusco annuncia emissione azioni rivenienti da aumento di capitale gratuito

Nusco

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in datasaranno emesse leIn particolare, le azioni verranno assegnate gratuitamente agli azionisti con rdi nuova emissioneda ciascun azionista.Per effetto dell’applicazione del rapporto di assegnazione sopra menzionato, verranno assegnate gratuitamente a tutti gli azionisti, senza valore nominale, aventi godimento regolare e pari caratteristiche delle azioni in circolazione sul mercato EGM, per unPer effetto di tale assegnazione, il capitale sociale complessivo della Società risulterà composto da massime n. 19.945.181 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 22.503.102.L’Aumento di Capitale Gratuito comporterà lain misura proporzionale all’aumento di capitale stesso,, fissato inpresentati per l’esercizio, nonché i prezzi di esercizio dei Warrant, in conseguenza dell’prive del valore nominale a servizio dell’esercizio, che passano da massime n. 1.915.500 a, onde garantire che l’aumento di capitale deliberato a servizio dell’esercizio dei Warrant in data 28 giugno 2021 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione dei Warrant al capitale deliberato. Ildei Warrant sarà anch’esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare l’effetto dell’Aumento di Capitale Gratuito e dell’incremento del rapporto di esercizio e, pertanto, ilcompreso tra il 1 luglio 2024 e il 12 luglio 2024Inoltre, come deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti nonché dall’Assemblea Speciale dei portatori dei Warrant in data 29 aprile 2024 il Regolamento dei “Warrant Nusco 2021-2024” è stato modificato introducendo due ulteriori periodi di esercizio, in particolare ilcompreso tra il 30 giugno 2025 e il 11 luglio 2025 e ilcompreso tra il 29 giugno 2026 e il 10 luglio 2026 con Termine di Scadenza il 10 luglio 2026. Il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 1,64 e il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 1,80.