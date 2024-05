REbuild, Masseroli (NHood): La riqualificazione di Piazzale Loreto genererà un ritorno del 400%

(Teleborsa) - "è una multinazionale, è sostanzialmente unache si occupa di, quindi di, si occupa di servizi, gestisce immobili e di accompagnare trasformazioni e, infine, fa anche development, cioè sviluppa con investimenti propri, fa il developer puro". Lo ha dichiarato, durante la- Meeting the next built environment, la, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.Quando facciamo rigenerazione urbana - ha spiegato il manager - per noi sonosu cui ci muoviamo. Il primo è il caposaldo dellaeconomica degli interventi: se manca uno di questi tre aspetti la rigenerazione urbana non esiste, quindi non può portare tutti i benefici che in effetti porta quando avviene".per noi è il: le rigenerazioni urbane trasformano le città, quindi ci deve essere interesse pubblico e sostenibilità economica per il privato. Gli strumenti amministrativi devono in qualche modo seguire questo obiettivo, quindi a noi piace moltissimo usare il partenerato pubblico privato, nei nostri interventi è normale la relazione col pubblico ed è normale inventarci forme nuove per fare in modo che l'efficacia dei risultati sia massima.Le trasformazioni urbane di fatto quando diciamo che rappresentano un valore aggiunto per la collettività vuol dire che stiamo parlando di questo aspetto. Ad esempio, è un progetto di, la riqualificazione della piazza. L'approccio a Reinventing Cities con le dieci sfide è esattamente una diversa modalità di leggere i criteri ESG. Abbiamo vinto Loreto tra l'altro utilizzando anche un indicatore per valutare l'impatto positivo che questo progetto avrebbe avuto.prosegue Masseroli."Abbiamo appunto misurato in modo correlatoche si chiama, che a dispetto del nome non è solo sugli aspetti sociali ma su tutti gli aspetti, quindi anche ambientali e anche di governance ed emerge unVuol dire che. Oggi abbiamo una piazza totalmente asfaltata, destinata alle sole auto, c'è un cespuglio in mezzo ma è raggiunto da nessuno. Sarà trasformata totalmente in un luogo di vita pieno di verde, di alberi, un luogo dove le macchine passeranno ancora, ma avranno meno spazio a disposizione, saranno meno centrali dal punto di vista delle esigenze che questo luogo determina. La piazza oltre a migliorare dal punto di vista ambientale e quindi essere un fattore positivo dal punto di vista della decarbonizzazione, è certamente un fattore positivo dal punto di vista sociale.che oggi sono sostanzialmente separati dall'attuale piazza Loreto in un luogo in cui la piazza rappresenta invece un fattore di sinergia, un fattore di incontro", conclude l'Amministratore Delegato.