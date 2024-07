i-RFK cede partecipazioni in Web Al Chilo e Magilla. Realizzato IRR del 48%

Innovative - RFK

(Teleborsa) -(i-RFK), holding di partecipazioni industriali quotata al mercato Euronext Access di Parigi, ha perfezionato la, realizzando complessivamente un ritorno sul capitale investito di 3x e un IRR del 48%.i-RFK ha acquisito, a dicembre 2020, una quota di minoranza pari al 20% didal fondatore, per poi incrementarla di un ulteriore 10% nel giugno 2022. Dall'ingresso di i-RFK, la società è passata da un fatturato di 2,6 milioni di euro nel 2020 a oltre 8 milioni di euro nel 2023, registrando un Ebitda di circa 900 mila euro e una PFN cash positive di 800 mila euro. A seguito di tale crescita i-RFK ha realizzato un ritorno sul capitale investito pari a 3,11x con un IRR del 48,4%.A luglio 2022, i-RFK ha poi acquisito una quota di minoranza pari al 20% didai soci fondatori, i quali sono rimasti azionisti attivi con deleghe operative. La società ha chiuso il 2023 registrando un'ottima crescita YoY, con un fatturato pari a 2,8 milioni di euro, un Ebitda pari ad oltre 400 mila euro ed una PFN cash positive. A seguito di tale crescita i-RFK ha realizzato, in poco più di un anno, un ritorno sul capitale investito pari a 2,08x con un IRR del 46,5%."Dopo la cessione della partecipata Inventis, le exit di Web Al Chilo e Magilla rappresentanodi i-RFK - ha commentato il- In questi anni abbiamo affiancato costantemente il management di WAC e Magilla nel processo di fine-tuning del piano industriale e di sviluppo della società e siamo quindi molto soddisfatti dell'investimento e del ritorno realizzato".