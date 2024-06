Borgosesia, rilevato immobile abbandonato a Milano per 7,25 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, nell'ambito di una special opportunities hadel 77% di un veicolo di investimento - proprietario di un, abbandonato da anni, sito in via Mecenate (zona sud-est) a Milano e già destinato ad uso ufficio - a fronte di un corrispettivo pari aLa superficie lorda esistente è pari a circa 5.500 mq (suddivisa in sei piani fuori terra e un piano interrato) e per lo stesso è attualmente in corso la richiesta di cambio di destinazione ad uso turistico-ricettivo, si legge in una nota. Borgosesia avvierà quindi un processo didell'immobile."Oggi avviamo un nuovo progetto di riqualificazione a Milano, una città che in questi anni ci ha dato grandi soddisfazioni - ha commentato l'- L'immobile si trova in unarispetto al centro cittadino, in prossimità dell'aeroporto di Linate, in un contesto urbano tra i più vivaci del tessuto milanese ed in grande trasformazione. Borgosesia darà il suo contributo allo sviluppo del quartiere, rigenerando e portando a nuovo l’edificio, secondo le migliori prassi ambientali ed energetiche".