Datrix, contratto con Direct Channel per AI nell'editoria

(Teleborsa) -, capogruppo di un gruppo internazionale che sviluppa soluzioni e applicazioni di Intelligenza Artificiale per accelerare la crescita data-driven delle aziende attraverso tech companies altamente specializzate, annuncia un nuovo e significativo accordo strategico con la società, parte del GruppoL'accordo, spiega una nota, prevede l'integrazione della piattaforma software MobiLit di Paperlit, società del Gruppo Datrix, già partner di Direct Channel, con le soluzioni digitali per la gestione e la vendita di abbonamenti on line sviluppate da quest’ultima. Tale integrazione mira a creare un’unica piattaforma di riferimento, che permetterà una gestione più efficiente e mirata degli abbonamenti e della distribuzione dei contenuti digitali su web e applicazioni mobili.Direct Channel, inoltre, sottoscriverà un contratto di durata biennale con Datrix che prevede l’applicazione - tramite ByTek, MarTech company del Gruppo Datrix - della piattaforma Audience AI a tutti i servizi digitali offerti ai propri clienti. Audience AI è una tecnologia progettata per analizzare e predire la propensione all'acquisto degli utenti oltre che per attivare automaticamente i dati all’interno delle piattaforme di gestione delle campagne di marketing.La competenza tecnologica di Datrix nell'AI e la cultura aziendale di Direct Channel costantemente rivolta all’innovazione e allo sviluppo, insieme all'esperienza e alla solidità del Gruppo Mondadori nel mercato dell’editoria, creeranno un vantaggio competitivo significativo e potranno stabilire nuovi standard per l'industria, promuovendone l'innovazione e l'efficienza., ha così commentato: "Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Direct Channel del Gruppo Mondadori, che. Questa collaborazione, non solo rafforza la nostra posizione dileader nello sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale per il settore MarTech, ma apre anche nuove strade per trasformare i dati in valore con un impatto positivo e tangibile per i nostri clienti. Crediamo infine, che l'integrazione delle nostre tecnologie AI data-driven avanzate con l'esperienza editoriale del Gruppo Mondadori rappresenti un importante passo in avanti nel settore, migliorando l'engagement degli utenti e aumentando le performance commerciali".