Cy4gate, nuovo contratto per la cyber security

Cy4gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro con primaria società high tech nazionale per l’acquisizione di prodotti e tecnologie in ambito cyber security.Il contratto, della, avrà la finalità di acquisire prodotti e tecnologie da integrare ad esistenti progetti di cyber security avviati con Cy4Gate in precedenza, nell’ottica di realizzare soluzionisempre più efficaci per tutelare gli asset proprietari dalle minacce cibernetiche nel contesto di architetture di prodotto “secure by design”.Le soluzioni implementate saranno rese maggiormente performanti dalle potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale di cui Cy4Gate sviluppa in-house specifici algoritmi dedicati al dominio cyber. L’ordine include, inoltre, la realizzazione di una serie di attività di ricerca e innovazione nello specifico settore per individuare nuove soluzioni tecnologiche e di architettura in grado di gestire le future e più insidiose minacce cibernetiche.