Intelligenza artificiale, Urso: pilastro strategico della sovranità industriale

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha dichiarato che "l'è un pilastro strategico della sovranità industriale dei Paesi del G7". Intervenendo al B7 Summit organizzato da Confindustria, Urso ha aggiunto che la crescita di questi Paesi "in termini economici e nel livello di competitività è strettamente legato alle cosiddette tecnologie di frontiera". "Abbiamo effettuato un primo significativo stanziamento di risorse, pari adnel fondo innovazione di venture capital gestito da Cdp per consentire la nascita anche in Italia di un campione nazionale", ha ricordato Urso."I paesi del G7 sono essenziali nella creazione dellae i governi del G7 devono dare il proprio contributo" ed è fondamentale il "ritorno della centralità del mondo delle imprese nell'ambito del" ha poi sottolineato il ministro.