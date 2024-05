Saipem in denaro dopo contratto offshore in Angola

Saipem

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,49%. La società si è aggiudicata un nuovo contratto offshore in Angola da Azule Energy, per lo sviluppo del progetto Ndungu Field, parte del progetto Agogo Integrated West Hub, del valore di circa 850 milioni di dollari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo dellaratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,292 Euro. Supporto a 2,242. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,342.