Joint Venture tra Atlante France e Banque des Territoires: oltre 500 punti di ricarica rapida per veicoli elettrici

(Teleborsa) -si uniscono nella creazione di unadestinata all’installazione e alla gestione diper, ponendo così una nuova pietra miliare nello sviluppo della rete di ricarica su tutto il territorio francese.Questo progetto si inserisce nel contesto degli, allineandosi ai principali impegni presi come la vendita di soli veicoli elettrici entro il 2035 e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal settore dei trasporti. Grazie all'approccio tecnologico e unico di Atlante, la joint venture faciliterà l'accesso alla ricarica rapida per veicoli elettrici in tutto il paese, anchee dove sussistono vincoli di rete, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'energia e incentivando un maggior numero di persone a passare alla mobilità elettrica.Le nuove stazioni di ricarica rapida sarannoe, se possibile,Atlante integrerà anche sistemi di accumulo di energia a batteria, permettendo agli utenti di beneficiare di un'esperienza di ricarica più fluida, anche durante i periodi di punta, e a un prezzo più vantaggioso.Lasarà, apportati per il 51% da Atlante e per il 49% da Banque des Territoires. Inoltre, agendo come partner di attuazione dell'Unione Europea nel quadro del Trasport - Alternative Fuel Infrastructure Facility (AFIF) del Connecting Europe Facility, Banque des Territoires ha, con il suo impegno finanziario, facilitato l'ottenimento da parte di Atlante di circa 50 milioni di euro di sovvenzioni in quattro paesi, permettendogli così di installare una rete di stazioni di ricarica in tutto il Sud Europa.Per: "Questa collaborazione con Banque des Territoires rispecchia perfettamente il DNA e gli obiettivi di Atlante:, in tutto il Sud Europa. Desideriamo che le innovazioni tecnologiche promosse da Atlante in Europa, in particolare riguardo alla sinergia tra ricarica rapida, stoccaggio e produzione di energia fotovoltaica, possano portare beneficio a tutti i conducenti di veicoli elettrici e facilitare la transizione verso una mobilità più pulita"."Siamo molto orgogliosi di contribuire, con il nostro investimento e il nostro ruolo di partner di attuazione del programma europeo CEF-T AFIF, all'emergere di un leader nel campo della ricarica per veicoli elettrici in Francia e, più ampiamente, in Europa del Sud", dichiara: "Associandoci con Atlante, partner qualificato, innovativo e impegnato in diversi segmenti di mercato su tutto il territorio, rafforziamo il nostroe riaffermiamo il nostro impegno a favore della transizione ecologica".