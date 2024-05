Scuola e discipline STEM: il progetto Next-Land a Bari con il sostegno di Enel Cuore

Enel

(Teleborsa) - Alsi è tenuto oggi un evento, organizzato da Next-Level, dedicato allaed alle discipline, che necessitano di risposte concrete sia a livello europeo che italiano. Grazie al supporto di- la onlus del gruppoche sostiene progetti e iniziative di forte impatto per la comunità e il territorio –provenienti da 3 istituti secondari di primo grado della periferia barese,, insieme alle, si sono ritrovati per una mattinata disu metodologie e sfide della didattica attuale e futura.La situazione attuale, infatti, richiede grande attenzione: la, rispetto ai totali, è ancora(25%), senza contare che, con il suo 24,5%, si attesta alsui primi 7 Paesi europei, diventando ilquando si tratta di lauree in scienze naturali e ICT. Un dato preoccupante, se si pensa che per affrontare i problemi futuri, riguardanti soprattutto la transizione ecologica e i processi di economia circolare,in questi ambiti, che già oggi sono, soprattutto con specializzazioni in Cybersecurity (44%), AI e robotica (33%), Matematica e Data Science (30%).A rendere ancora più evidente lae in Puglia in particolare: la regione rimane sotto la media nazionale con il 55,7% di persone diplomate, e penultima in classifica per il numero di persone laureate, pari al 22,8%, mentre preoccupa l’abbandono scolastico che presenta numeri preoccupanti (14 giovani su 100).sono necessarie due azioni congiunte: un, per aumentare il numero di profili STEM è senza dubbio: le donne laureate in materie STEM sono solo il 14,59 del totale, anche a causa dello stereotipo radicato nella nostra società che le scienze siano "materie da uomini". Riuscire a eradicare questo "falso mito" e quindi l’obiettivo dei prossimi anni, al quale la stessa NEXT-LEVEL sta già lavorando, grazie al cosiddetto, dove alle classiche Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matema`ca (STEM), siaggiunge una “A” che sta per Arte e materie umanistiche.è stata la chiusura dei lavori del, che da due anni si impegna nel potenziare la percezione positiva delle materie STEM in alcune scuole di periferia della città. Next-Land è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Vodafone, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il patrocinio delle città di Torino, Bari e Napoli.