Prudente Nvidia in attesa della trimestrale

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso il titoloche scambia con una perdita dell'1,01%. Gli investitori guardano alla giornata di domani, quando la società si alzerà il velo sul bilancio trimestrale.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 943,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 932,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 955,1.