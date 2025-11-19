Apertura in frazionale rialzo Wall Street in attesa dei conti di Nvidia e verbali della Fed

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per i principali listini di Wall Street
. Fa eccezione il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 46.119 punti. L'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.641 punti; in moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,47%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,48%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+1,87%) e informatica
(+0,52%). Il settore energia
, con il suo -2,23%, si attesta come peggiore del mercato.
L'attenzione degli investitori sarà rivolta ai risultati del colosso tecnologico Nvidia
, dopo la chiusura, considerati un test decisivo per il rally guidato dall’IA che ha spinto i mercati a livelli record quest’anno. Il focus sarà anche sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve
che potranno fornire indizi per il prossimo appuntamento di dicembre.
Nel pre-market sono uscite trimestrali di importanti società del retail come Target
, TJX Companies
e Lowe's Companies
.