Apertura in frazionale rialzo Wall Street in attesa dei conti di Nvidia e verbali della Fed

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per i principali listini di Wall Street. Fa eccezione il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 46.119 punti. L'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.641 punti; in moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,47%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,48%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+1,87%) e informatica (+0,52%). Il settore energia, con il suo -2,23%, si attesta come peggiore del mercato.

L'attenzione degli investitori sarà rivolta ai risultati del colosso tecnologico Nvidia, dopo la chiusura, considerati un test decisivo per il rally guidato dall’IA che ha spinto i mercati a livelli record quest’anno. Il focus sarà anche sui verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve che potranno fornire indizi per il prossimo appuntamento di dicembre.

Nel pre-market sono uscite trimestrali di importanti società del retail come Target, TJX Companies e Lowe's Companies.
