Ue, via libera del Consiglio all'Artificial Intelligence Act

(Teleborsa) - Ilha approvato una nuova legge per armonizzare le norme sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto. Il Consiglio ha spiegato che la norma segue un approccio "basato sul rischio": maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. Una legge "rivoluzionaria", sottolinea, "la primo del suo genere al mondo" che può stabilire uno standard globale per la regolamentazione dell'IA.In particolare la nuova legge mira a promuovere loe l'di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili in tutto il mercato unico dell'UE da parte di attori sia privati che pubblici. Allo stesso tempo, mira a garantire il rispetto deidei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione sull'intelligenza artificiale in Europa. La legge sull'IA si applica solo alle aree del diritto dell'UE e prevede esenzioni come per i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari e di difesa, nonché per scopi di ricerca."L'adozione dell'AI Act è una pietra miliare significativa per l'Unione europea. Questa legge storica, la prima del suo genere al mondo, affronta una sfida tecnologica globale che crea anche opportunità per le nostre società ed economie. Con l'AI Act, l'Europa sottolinea l'importanza della fiducia, della trasparenza e della responsabilità quando si tratta di nuove tecnologie, garantendo allo stesso tempo che questa tecnologia in rapida evoluzione possa prosperare e stimolare l'innovazione europea", ha dichiarato, segretario di Stato belga per la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, la protezione della privacy e il regolamento edilizio.La nuova legge classifica i diversiin base al rischio. I sistemi di intelligenza artificiale che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, mentre i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE. I sistemi di intelligenza artificiale come, per esempio, lae ilsaranno banditi dall'UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile.La nuova legge vieta anche l'uso dell'IA per labasata sulla profilazione e sui sistemi che utilizzano dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.Per garantire una corretta applicazione, la norma prevede l'istituzione di diversi organi di governo. Ci sarà unall'interno dellaper far rispettare le norme comuni in tutta l'UE. Unsosterrà invece le attività di applicazione mentre uncon i rappresentanti degli stati membri sarà costituito per consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri sull'applicazione coerente ed efficace della legge sull'IA. Infine unservirà a fornire competenze tecniche al consiglio di intelligenza artificiale e alla Commissione.Leper violazioni della legge sull'IA saranno fissate come percentuale deldella società incriminata nell'esercizio finanziario precedente o come importo predeterminato, a seconda di quale sia il più alto. Le PMI e le start-up sono soggette a sanzioni amministrative proporzionali.Dopo la firma dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto legislativo sarà pubblicato nelladell'UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore venti giorni dopo questa pubblicazione. Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche.