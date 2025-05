STM, approvate tutte le delibere all'assemblea. Simonetta Acri in Consiglio di Sorveglianza

STMicroelectronics

(Teleborsa) - L'di, colosso italo-francese dei semiconduttori, haall'ordine del giorno. Via libera al bilancio 2024 e alla distribuzione di unper azione ordinaria circolante, da distribuire in rate trimestrali di 0,09 dollari US ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2025 così come nel primo trimestre del 2026 agli azionisti che risultino tali nel mese di ciascun pagamento trimestrale, secondo la tabella qui sotto;I soci hanno approvato: la nomina dia membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato triennale che scadrà alla fine dell'AGM 2028, in sostituzione di Janet Davidson, il cui mandato è scaduto alla fine dell'AGM 2025; la nomina dia membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato triennale che scadrà alla fine dell'AGM 2028, in sostituzione di, il cui mandato è scaduto alla fine dell'AGM 2025; il rinnovo del mandato per un periodo di tre anni che scadrà alla fine dell'AGM 2028 di, a membro del Consiglio di Sorveglianza; il rinnovo del mandato per un periodo di tre anni che scadrà alla fine dell'AGM 2028 di Hélène Vletter-van Dort, a membro del Consiglio di Sorveglianza.Tra le altre cose, è arrivata l'approvazione della parte in azioni del, l'approvazione della parte in azioni del compenso del Chief Financial Officer, 'autorizzazione al Consiglio di Gestione, fino alla conclusione dell'AGM 2026, a riacquistare azioni, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza.