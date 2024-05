Zoom Video Communications batte le attese, ma titolo non reagisce

Zoom Video Communications

società specializzata nella fornitura di servizi di teleconferenza

Nasdaq 100

Zoom Video Communications

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,7%.La società specializzata in videoconferenza ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre con un rimbalzo deida 15,4 milioni di dollari, pari a 5 centesimi per azione, a 216,3 milioni, (69 centesimi). Su base rettificata, l'EPS si è attestato a 1,35 dollari contro gli 1,19 dollari del consensus.sono saliti del 3,2% annuo a 1,14 miliardi oltre gli 1,13 miliardi atteso dal mercato.Zoom, che ha, si attende per il secondo trimestre vendite comprese tra 1,14 e 1,15 miliardi al di sotto del range di 1,15-1,24 dollari indicato dal consensus.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,76 USD. Possibile una discesa fino al bottom 62,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 68,55.