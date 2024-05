STM conferma Chery, Grandi entra nel consiglio di gestione

STM

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato tutte le delibere sottoposte al voto dei soci, tra cui il bilancio 2023 e la distribuzione di un dividendo cash di 0,36 dollari per azione ordinaria.Approvato anche il rinnovo per un periodo di tre anni di, attuale CEO della società, come membro e presidente del consiglio di gestione, e la nomina all'interno dell'organo, fino ad oggi monocratico, di un secondo componente, il direttore finanziario, Lorenzo Grandi.I soci, si legge in una nota, hanno votato a favore anche della modifica dello statuto e della politica di remunerazione per il consiglio di sorveglianza e di gestione.Rinnovato per un triennio anche l'incarico di Janet Davidson a componente del consiglio di sorveglianza, all'interno del quale fa il suo ingresso Pascal Daloz in sostituzione di Yann Delabrière.