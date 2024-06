STM, Equita abbassa stime 2024/25 e conferma Hold

Equita

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha mantenuto aper azione ilsu, colosso italo-francese del campo dei semiconduttori, confermando anche la" in quanto nonostante i primi segnali di inversione di trend sul segmento PE, sull'automotive gli analisti un potenziale rischio di rallentamento più strutturale e sull'industriale si aspettano ulteriori elementi che aiutino a dare visibilità al recupero 2H24 e soprattutto 2025.Il broker haincorporando i messaggi che il CEO ha fornito ieri in una conferenza, assumendo maggiore prudenza sul rimbalzo del 2H24 che porta a una riduzione deldel 2% (14,5 miliardi di dollari da14,8 miliardi di dollari, cons. 14,4 miliardi di dollari). In particolare, si aspetta ora il segmento industriale a -36% yoy (da precedente -30%) in parte compensato dal segmento PE in crescita LSD LFL (da precedente calo LSD).Sulriduce la stima di fatturato del 3% (o circa 500 milioni di dollari) per una base di partenza inferiore e una crescita dell'automotive HSD (da prec. +13%). A parità di assunzioni sul(coerente nel 2024 con il mid-range della guidance) e delle altre variabili, la revisione sull'2024/25 è del -4%/-8% a 2,2 e 3,09 dollari.