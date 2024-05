Strocchi (Electa): sostenere PMI con investitori liberi dall'ossessione per la liquidità

(Teleborsa) - "Il momento di mercato è raccontato nei numeri: nel 2023 abbiamo avuto un ingresso di 3 miliardi e mezzo in Borsa e un'uscita di quasi 7 miliardi, quindi stanno arrivando delle società di piccole dimensioni ma sta uscendo tanto market cap dalla Borsa italiana. Dobbiamo invertire o dobbiamo, che oggi ahimè non c'è perché abbiamo visto un'emorragia molto significativa di liquidità, che è uscita dai mercati attratta dai fixed income - quindi dai tassi di interesse cresciuti - e abbiamo avuto la necessaria fuga dalle posizioni di investimento delle piccole e medie imprese dei fondi aperti, che sono tenuti al rispetto di indici di liquidità giornaliera molto stringenti". Lo ha detto a Teleborsa, a margine del convegno "Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese" organizzato da AssoNEXT - associazione delle società quotate e in via di quotazione sul mercato EGM - a Palazzo Montecitorio."Per invertire questo trend bisogna sicuramente tornare a guardare i fondamentali delle nostre imprese - ha spiegato - Noi abbiamo società in borsa che quotano veramente a multipli molto contenuti sulla loro capacità di generare marginalità e cassa; tant'è vero che il flusso di delisting dimostra che sono estremamente interessanti anche al lordo del premio d'OPA, quindi ci sono investitori strutturati - che sono private equity internazionali - che identificano nelle PMI un'opportunità di acquisto - quindi di investimento al lordo del premio d'OPA - convinti di realizzare dei multipli dell'investito in pochi anni. Quindi bisogna "accoppiare" questa attitudine tipica dei fondi chiusi di essere concentrati sui fondamentali ead investire sul mercato, quindi".- ha detto Strocchi - con la decisione di orientare parte delle disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a sostegno della nascita di una serie di fondi chiusi, ovviamente in combinata con la capacità di raccolta di capitali privati, proprio per sostenere degli investimenti sul mercato attraverso degli strumenti che per la prima volta siano liberi da condizionamenti di ricerca di liquidità giornaliera"."E poi ie non osteggiati dal sistema di burocrazie e di compliance che sappiamo che spesso rende molto difficile mettere in contatto l'euro di un italiano con un'azione o uno strumento finanziario emesso da una media impresa italiana", ha sottolineato.- ha detto il numero uno di Electa Ventures - è dal 2011 che investiamo in medie imprese e abbiamo degli esempi che hanno trasformato milioni in miliardi di euro, dalle nostre spac alle pre-booking company e ai fondi che guidiamo sotto il brand IPO Club che hanno sostenuto l'investimento in PMI, accompagnandole e supportandole nella crescita nella media impresa"."Oggi il nostro ecosistema si sta allargando e, quindi un fondo di private investment in public equity proprio per intervenire in questo momento di grande opportunità, che non deve essere vissuto soltanto come opportunità di delisting ma anche come, al fianco degli imprenditori per permettere di condividere la crescita e quindi la formazione di valore che sicuramente andrà ad essere deliverata nei prossimi anni sui mercati dalle nostre migliori medie imprese", ha concluso Strocchi.