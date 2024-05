Piano Mattei, Tajani arruola i professionisti

(Teleborsa) - "Un incontro operativo per inserire le professioni nella strategia nazionale di crescita del nostro Paese". Il ministro degli Esteri,, arruola i liberi professionisti per portare avanti ile rafforzare la cooperazione con i Paesi africani. La proposta del ministro è stata lanciata oggi durante l’Annual international meeting, organizzato dae da, a Palazzo Rospigliosi a Roma. "Ipossono contribuire alla realizzazione del Piano formando i professionisti africani con la loro esperienza e la loro competenza, per creare un ponte tra l’Italia e l’Africa ha aggiunto Tajani - Stiamo riflettendo su borse di studio e master che possano coinvolgere i liberi professionisti e ci vedremo a metà giugno per trasformare questa proposta in azione concreta".La proposta del ministro è stata accolta con grande favore dal presidente di Confprofessioni,. «Il nostro Paese ha bisogno di mano d’opera qualificata, i professionisti possono contribuire con le loro competenze a formare i professionisti e lavoratori qualificati per sviluppare l’occupazione all’interno delle imprese italiane che oggi hanno difficoltà a reperire professionalità anche a causa del deficit demografico. Ringraziamo il ministro Tajani per l’attenzione che rivolge al mondo professionale e siamo pronti a collaborare con il ministro per sostenere la cooperazione tra Italia e Africa».Il Piano Mattei procede spedito, come emerge dall’meeting di Confprofessioni e Aprinternational. Il presidente della Commissione permanente politiche dell’Unione europea,, intervenuto alla prima tavola, ha sottolineato come i valori occidentali guidano il Piano Mattei: democrazia, libertà e stato di diritto. L’Italia con il Piano può portare benefici alla popolazione locale anche con il coinvolgimento dei professionisti». Secondo il presidente di Med-Or,, rotonda "L’Africa per l’Italia e per l’Europa è una grande opportunità. Sono tre le sfide da affrontare: squilibri demografici, questione energetica e terrorismo, come minaccia a livello globale. La prosperità africana è dunque una priorità".Nel corso dell’evento è stata presentata la, uno strumento gratuito creato da Aprinternational e Confprofessioni per realizzare una rete tra professionisti che si occupano o vogliono occuparsi di internazionalizzazione: "si Tratta di un network geolocalizzato e specializzato per materie di interesse dei professionisti", ha detto, presidente di Aprinternational. "Un’iniziativa che permette di mettere in rete professionisti di diversi paesi per meglio supportare la loro attività sui mercati esteri e sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese e del made in Italy".