Superbonus, Patuelli (Abi): pensare a nuovo veicolo che possa alimentare il mercato

(Teleborsa) - Il presidente dell'Abi,, ha dichiarato che per quel che riguarda il"bisogna guardare al futuro" e evitare che il recente giro di vite porti ada parte di imprese e condomini. Per Patuelli è quindi "auspicabile" che il venir meno degli acquisti dida parte di banche e assicurazioni venga compensato da un nuovo "veicolo", fuori dal bilancio dello Stato, a cui potrebbero parteciparema anche altri soggetti.Intervenendo all'evento annuale di Febaf (Rome Investment Forum), Patuelli ha spiegato i motivi per cui secondo lui idebbano essere alimentati: "quando i mercati si fermano le cose vanno male per tutti. Se si fermano i maggiori acquirenti bisogna trovare delle forme diverse per animare il mercato, perché altrimentisi possono trovare inguaiati nelle situazioni che li portano al default. E nessuno ha interesse che ci siano settori dell'economia che vadano in default a seguito di questo Superbonus".Il "veicolo" immaginato da Patuelli non si trova all'interno deldel bilancio dello Stato in modo da non gravare sulle casse pubbliche ma deve essere in grado di coinvolgere. "E che diventi acquirente, ovviamente a prezzi di mercato, e che quindi possa essere remunerativo per il veicolo, che non deve essere un veicolo di salvataggio", ha aggiunto. Per questo l'ipotesi CDP: "mi auguro che dopo le elezioni, e dopo ildei vertici di CDP, che dovrebbe essere imminentissimo, ci possa essere una riflessione non esclusiva che comprenda anche molti altri soggetti".Patuelli ha quindi rilanciato la sua proposta di stabilire un tetto massimo nominale al, per impedirne una sua ulteriore crescita e non limitarsi unicamente a valutarne l'incidenza sul Pil. "Sono convinto, non da oggi, che l'Italia debba fissare un tetto in cifra assoluta sul debito pubblico. Perché non ci si può limitare a vedere il debito pubblico nel rapporto del prodotto interno lordo, quello è un parametro, un confronto importantissimo, ma non è l'unico e gli interessi sul debito non si pagano sulla percentuale del Pil, ma sulla cifra assoluta."Mettere il tetto – ha aggiunto – produrrebbe un grande vantaggio alla, perché metterlo e mantenerlo darebbe una grande credibilità nei mercati internazionali alla finanza privata e pubblica italiane e farebbe, da quel momento, calare considerevolmente il costo per il servizio del del debito".