BCE, Patuelli: tempo assolutamente maturo per taglio tassi

(Teleborsa) - In Europa "il dato dell'inflazione al 2%, il tedi quanto lo decideranno alladi giugno. Lo ha dichiarato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento."Da metà novembre scorso, in Italia in particolare, mentre i tassi Bce rimanevano inalterati i tassi di mercato, quelli su cui si fanno i mutui per intenderci, sono già calati fortemente e noi viviamo la prima parte del nuovo anno con tassi che sono molto più bassi di quelli di un anno fa ", ha proseguito. "Noi stiamo già lavorando come se la decisione fosse già stata presa, ora bisogna vedere di quale entità deciderà a giugno di ridurre i tassi: se l'entità sarò minima potrà portare a una"L'Unione bancaria deve crescere con un disegno centrale non con una frammentazione. Ci vuole un codice di diritto bancario unico, un teso unico, che faccia si che nei paesi l'Unione bancaria le regole siano tutte uguali", ha detto Patuelli spiegando che "ci deve essere una identica legislazione che riguarda il mercato: le aggregazioni devono avvenire per rSul meccanismo del"ho fatto un fioretto laico per stare il più possibile zitto fino alla sera del 9 giugno. Ho letto l'ordine del giorno, ho apprezzato che sia stato approvato dall'aula della Camera e io sono per lasciare il tempo ragionevole al Govern