Autostrade per l’Italia: parte il piano per coprire tutta la rete con stazioni di ricarica

(Teleborsa) - Prosegueper lo sviluppo e il miglioramento degli standard nel segno di una. Oggi un altro importante tassello si aggiunge al, grazie all’aggiudicazione diper altrettante nuove stazioni di ricarica Ultrafast, da parte di un importante player italiano del settore."Il nostro Gruppo – afferma– segna un. Dopo aver chiuso il 2023 con la messa a terra, da parte della controllata Aspi Free To X, del nostro ambizioso piano per l’installazione di, abbiamo scelto di puntare sulla. Crediamo che il ruolo delle aziende per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia fondamentale: per questo ci adoperiamo giorno dopo giorno per creare le condizioni affinché i nostri utenti possano scegliere soluzioni più sostenibili. Portiamo avanti con determinazione il nostro impegno per la ricerca e la messa a terra di soluzioni per una".Lesi trovano 6 nel Centro-Sud e 2 nel Nord Italia e, in particolare, sono quelle di S.Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta), S.Pelagio Est (Padova), Verbano Ovest (Varese), Montepulciano Est e Ovest (Siena), Le Saline Est e Ovest (Foggia). Le stazioni saranno di tipo Ultrafast (ricarica dell’80% della batteria in 20 minuti) e vedranno tra le 10 e le 14 postazioni di ricarica con potenza fino a 400kW, dotate di impianti fotovoltaici, storage, pensiline a copertura delle colonnine, sistemi di video sorveglianza, prese di ricarica come Type2 e ChaDeMo e potranno essere interoperabili con tutti i Mobility Service Provider che ne faranno richiesta.Con l’obiettivo di, entro il 2024 saranno inoltre bandite altre gare per la realizzazione di stazioni di ricarica, per un totale di ulteriori 100 aree di servizio sulla rete Aspi, che si aggiungeranno alle 100 già realizzate. Questo garantiràpresenti sull’intera rete gestita da Autostrade per l’Italia e un’interdistanza di 30 chilometri tra una stazione di ricarica e la successiva.