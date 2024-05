Eli Lilly investe altri 5,3 miliardi di dollari nel sito produttivo in Indiana

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha annunciato di aver, con un nuovo impegno di 5,3 miliardi di dollari, aumentando l'investimento totale dell'azienda in questo sito da 3,7 miliardi di dollari a 9 miliardi di dollari.Questa espansione, si legge in una nota, migliorerà la capacità di Lilly di produrre ingredienti farmaceutici attivi (API) per(tirzepatide) iniettabile e(tirzepatide) per malattie croniche come l'obesità e il diabete di tipo 2.Dal 2020, Lilly ha impegnato più di 16 miliardi di dollari per sviluppare. Nuove località fuori dall'Indiana includono Research Triangle Park e Concord, North Carolina; Limerick, Irlanda; e Alzey, Germania. Separatamente, la società ha investito ulteriori 1,2 miliardi di dollari per aggiornare gli impianti di produzione esistenti a Indianapolis e ha recentemente acquisito un impianto di produzione di iniettabili a Pleasant Prairie, Wisconsin, da Nexus Pharmaceuticals. Insieme, questi investimenti nel settore manifatturiero ammontano a oltre 18 miliardi di dollari."L'annuncio di oggi superae, a nostro avviso, rappresenta il più grande investimento nella produzione di API per medicinali sintetici nella storia degli Stati Uniti - ha affermato David A. Ricks, presidente e CEO di Lilly - Questo campus multi-sito consentirà ai nostri farmaci più recenti, tra cui Zepbound e Mounjaro, di sostenere la crescita della pipeline e di sfruttare la tecnologia e l'automazione più recenti per la massima efficienza, sicurezza e controllo di qualità".