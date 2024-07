Wall Street cauta in attesa dei dati sull'inflazione e delle trimestrali

Citigroup

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori che. Alcune indicazioni in tal senso potrebbero giungere nei prossimi giorni dall'audizione semestrale del presidente Jerome Powell al Congresso e dai dati chiave sull'inflazione.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono unadel 77% per una settembre, in aumento rispetto al 65% di una settimana fa (hanno inciso i nonfarm payrolls usciti venerdì ).Ad aumentare la cautela sui mercati è anche. Un'inaspettata vittoria della sinistra e la tenuta della coalizione presidenziale di Emmanuel Macron hanno sventato i tentativi di Marine Le Pen di portare l'estrema destra al potere, ma nessuna forza politica ha raggiunto la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, aprendo una fase di incertezza politica Gli investitori guardano anche all'che partiranno venerdì dal settore bancario con i risultati diSul fronte dell'acquisiràper 3,2 miliardi di dollari , mentreacquisterà le attività di Grayson Mill a Williston per 5 miliardi di dollari Per quanto riguarda i, occhi puntati su, dopo l'annuncio di ieri della fusione con Skydance Media; e su, che ha accettato di dichiararsi colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per frode e di pagare una multa di 243,6 milioni di dollari, per risolvere un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su due incidenti mortali di 737 MAX.Guardando ai, ilsale dello 0,57% a 39.601 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.577 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,13%).