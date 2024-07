Wall Street in stand-by in attesa di inflazione e trimestrali banche

Citigroup

JPMorgan

Wells Fargo

Bank of New York Mellon

Eli Lilly

Morphic

Devon Energy

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Intel

Travelers Company

Home Depot

Dow

Nike

Salesforce

McDonald's

Visa

Intel

Marvell Technology

Broadcom

Constellation Energy

Sirius XM Radio

Charter Communications

Walgreens Boots Alliance

MongoDB

(Teleborsa) -, con gli investitori che. Alcune indicazioni in tal senso potrebbero giungere nei prossimi giorni dall'audizione semestrale del presidente Jerome Powell al Congresso e dai dati chiave sull'inflazione. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono unadel 77% per una settembre, in aumento rispetto al 65% di una settimana fa (hanno inciso i nonfarm payrolls usciti venerdì ).Gli investitori guardano anche all'che partiranno venerdì dal settore bancario con i risultati diSul fronte dell'acquisiràper 3,2 miliardi di dollari , mentreacquisterà le attività di Grayson Mill a Williston per 5 miliardi di dollari Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 39.333 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.567 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,04%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,68%),(+1,29%),(+0,86%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%. Calo deciso per, che segna un -1,51%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%. Tentenna, che cede l'1,04%.(+4,68%),(+3,18%),(+2,44%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,53%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,48%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,46%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,67%.