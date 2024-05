Ita-Lufthansa, Vestager: "rischi per concorrenza", spetta a Compagnie rispondere

(Teleborsa) - "In un caso come questo" di Ita-LufthansaLo ha detto la vicepresidente della Commissione europea,rispondendo a una domanda sulle trattative in corso per approvare le nozze tra la compagnia tedesca e la newco sottolineando che "spetta alle compagnie illustrare come evitare che ciò accada. E questo è il processo in cui ci troviamo ora. Non è stata presa alcuna decisione"."E' una fusione molto importante anche per gli italiani, ha rimarcato ancora Vestager.Sull’operazione Lufhtansa-Ita “e lo vedo anche dalla stampa italiana ma è una fusione importante anche per gli italiani che vogliono viaggiare. Ciò che facciamo quando emerge una situazione del genere è analizzare i diversi aspetti, cosa accadrà, se ci sarà il rischio di meno collegamenti, di prezzi più alti, sia a livello nazionale, ma ovviamente anche se si vuole volare, ad esempio, negli Stati Uniti” ha aggiunto., dunque, con Matteo Salvini che intanto avverte: "Se qualcuno in queste ore sta lavorando per far saltare l'operazione è un atto ostile verso l'Italia e gli italiani", attacca Salvini, denunciando che "sarebbe l'ennesima dimostrazione che a Bruxelles ci sono cittadini di serie A e serie B", aveva detto il Ministro all'indomani del faccia a faccia a Bruxelles tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager, che si è risolto con una nuova fumata grigia. Per la Commissione Ue l'ultimo pacchetto di impegni su slot e rotte presentato "non è ancora sufficiente", ma le parti hanno ancora tempo per apportare miglioramenti.Alla Commissione "hanno dubbi su diversi aspetti, stanno valutando attentamente e vogliono capire meglio alcune cose, ma noi siamo disponibili a ogni chiarimento", ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi sottolineando che "questa è un'operazione a favore del mercato, che non compromette la concorrenza"n termini di connettività, perché su 20 milioni di persone che si collegano dall'Italia solo 9 milioni e mezzo riescono a farlo direttamente, mentre 10,5 milioni devono farlo indirettamente". Per cui "rispetto al resto dell'Europa abbiamo da un 20 al 30% di traffico diretto in meno", e, ha spiegato Turicchi