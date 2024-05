Officina Stellare, assemblea approva bilancio 2023 e destina utile a riserva

Officina Stellare

(Teleborsa) - L'di, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha approvato il2023 e la proposta del CdA di destinare l'di esercizio pari a 2.068.622,93 euro come segue: 403.666,52 euro alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni; 1.664.956,41 euro alla riserva straordinaria.I soci hanno anche conferito l'incarico didel bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 alla società di revisione Mazars Italia.