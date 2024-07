Officina Stellare, nuovo contratto da 3,5 milioni di euro con ESA

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha siglato un(ESA) per la fornitura di una stazione ottica di terra completa, per applicazioni lasercom, con durata 24 mesi e undi euro (di cui, circa 2,4 milioni di euro di competenza del Gruppo OS).Il progetto vedrà: la prima relativa alla progettazione e allo sviluppo dei sottosistemi, la seconda relativa alla prototipazione e validazione della OGS, rispettivamente del valore di 1,5 milioni di euro e 2 milioni di euro.Il progetto, rientrante nel programma ESA GSTP (General Support Technology Program) e denominato C3PO, prevede la realizzazione di una Optical Ground Station (OGS) industrializzata, destinata ala Darmstadt, in Germania."Siamo- afferma, co-fondatore e VP of Business Development di Officina Stellare - È un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione laser e quantistica tutta Europea, e conferma le pionieristiche capacità di Officina Stellare in questo ambito. Saremo felici di mettere a sistema la nostra expertise che sarà cruciale per garantire comunicazioni sicure da attacchi in tutti i campi sensibili, come quello della finanza, delle infrastrutture critiche o della sicurezza militare".