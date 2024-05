Prometeo a TRM: performance teatrale site specific ai piedi del termovalorizzatore

(Teleborsa) -è ilche ha rubato il: Efesto, il fabbro degli dèi, lo inchioda ad una rupe, ai confini del mondo.dice di avere donato agli uomini la “téchne", non soltanto tecnica ma "arte del saper fare”. Nella prima accezione consideriamo la tecnica esclusivamente come qualcosa di meccanico e privo di immaginazione, il contrario dell’arte; in realtà, si tratta di due concetti indissolubilmente connessi:Sabato 25 maggio, alle ore 19, la cil Termovalorizzatore di Torino, un adattamento site specific di Prometeo, tratto dal Prometeo Incatenato di Eschilo. La performance, già sold out, è valorizzata dalla regia di Gabriele Vacis e dagli allestimenti e scenofonia di Roberto Tarasco, e si svolgerà all’aperto, nello spazio antistante i 120 metri del camino dell’impianto che costituisce così una scenografia unica.Proprio- spiega la nota -che, grazie ad una “téchne" d’avanguardia, consente di recuperare l’energia ancora contenuta nei rifiuti, producendo elettricità e calore: dagli scarti che non vengono recuperati dalla raccolta differenziata si genera quindi una nuova energia. Il termovalorizzatore è quindi a tutti gli effetti il luogo della tecnica, qui il fuoco di Prometeo incontra la materia.offre quindi in una cornice inedita la sua visione della tragedia di Eschilo affiancato dalle attrici e dagli attori della compagnia PoEM: Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera. Con gli allestimenti e la scenofonia di Roberto Tarasco.