Massimo Renda (Caffè Borbone) insignito del Premio Scientifico Capo d’Orlando

(Teleborsa) - A, fondatore nel 1994 di Caffè Borbone, società di cui è presidente e oggi terzo produttore sul mercato italiano di porzionato in capsule e in cialde, è stato assegnato a Vico Equense il Premio Scientifico Capo d’Orlando 2024 per la sezione “Scienza e Industria”, riconoscendone il valore della politica industriale sensibileRenda figura nella sestina dei riconoscimenti assegnati, tra gli altri, al Premio Nobel per la Chimica 2017