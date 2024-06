SITE, minibond da 8 milioni sottoscritto da Sella e Mediocredito Centrale

(Teleborsa) -, azienda tecnologica bolognese che fornisce servizi di system integration per la realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici,per finanziare il Piano industriale ed il consolidamento del business. L'emissione, della durata di 6 anni, è stata, che hanno agito in qualità di investitori, sottoscrivendo una quota diL’emissione obbligazionaria consentirà a SITE didel business e di rafforzamento della struttura operativa, in particolare sostenendo il forte incremento delle commesse trainato dagli investimenti associati al PNRR, con una grande attenzione alla sostenibilità. Nello specifico SITE intende finanziare la ricerca in ambiti operativi e strategici ad alto valore aggiunto, puntare sull’internazionalizzazione e consolidare le partnership commerciali in essere. Un particolare focus sarà dedicato al rafforzamento della propria flotta aziendale di autoveicoli al fine di realizzare un impatto ambientale positivo attraverso le minori emissioni di CO2."Questa operazione ci permetterà di accelerare la nostra crescita e di rafforzare non solo la struttura operativa, che negli ultimi anni è pressoché raddoppiata, ma anche di supportare l’espansione in ogni nostro settore" – dichiara, Chief Financial Officer di SITE –. Con questi fondi possiamo intensificare gli investimenti in ricerca e sviluppo, un’attività in cui crediamo molto per portare l’innovazione ai nostri clienti e nelle nostre aree di business e ampliare la nostra presenza internazionale"."I minibond, insieme ad altri strumenti finanziari a disposizione delle imprese, ci permettono di sostenere i progetti di sviluppo e crescita delle aziende – ricorda, Head of Private Debt di Sella Investment Banking –. Oggi le emissioni obbligazionarie rappresentano lo strumento ideale per supportare realtà solide e dinamiche come SITE, che opera in un settore strategico fondamentale come quello dei servizi di system integration per la realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici nei settori delle telecomunicazioni, trasporti ed energia"."“Questa operazione – dichiara, Responsabile dell’area Commerciale di Mediocredito Centrale – conferma ancora una volta che la finanza innovativa può essere un volano per la crescita dell’economia reale, soprattutto nei settori cruciali per lo sviluppo del Paese. Siamo convinti che strumenti come i minibond siano particolarmente adatti a realtà imprenditoriali, come SITE, che hanno l’obiettivo di consolidare la propria vocazione al progresso e all’innovazione".